El TEDH condemna Espanya per vulnerar el dret de reunió en el setge al Parlament

Considera que les penes de presó buscaven un efecte de "dissuasió" en la societat
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat Espanya per vulnerar el dret a la llibertat de reunió, recollit en l'article 11 del Conveni Europeu de Drets Humans, de quatre manifestants d'Aturem el Parlament, una protesta que va tenir lloc el 2011 en el marc del moviment del 15-M, per condemnar-los a 3 anys de presó.
En la sentència, consultada per Europa Press, el tribunal europeu considera que les penes de presó imposades "no van ser proporcionades a les finalitats legítimes de protegir la seguretat pública i els drets i llibertats d'altri, o de prevenir el desordre".
LA PROTESTA
Durant el moviment 15-M, entre el 14 i 15 de juny del 2011 es va convocar la protesta Aturem el Parlament a Barcelona, a la qual van assistir unes 1.000 persones, amb l'objectiu d'impedir l'aprovació d'unes retallades pressupostàries.
Per això, els assistents es van concentrar al voltant del Parlament de Catalunya i van provar d'impedir l'accés als diputats a la cambra, de manera que la sessió va començar amb 70 diputats presents, --que hi van aconseguir accedir de manera excepcional, com ara en helicòpter i vehicles policials-- d'un total de 135, la qual cosa va obligar a canviar l'ordre del dia.
Segons recull la sentència, alguns dels diputats van ser perseguits, empesos i sacsejats, també els hi van escopir, els van insultar i els van llançar líquids, i alguns d'ells van rebre puntades de peu i cops.
LA CONDEMNA
El 2014, l'Audiència Nacional va absoldre els quatre demandants en entendre que havien actuat dins l'exercici dels seus drets fonamentals de reunió i manifestació, i que les accions atribuïdes no revestien la gravetat suficient com per constituir un delicte.
No obstant això, un any després el Tribunal Suprem va revocar l'absolució i els va condemnar a 3 anys de presó per un delicte contra les institucions de l'Estat i, posteriorment, el Tribunal Constitucional va desestimar el recurs d'empara interposat pels condemnats.
Ara, el TEDH sosté que, si bé els tribunals nacionals van considerar que la conducta dels demandants potser va contribuir a un ambient "intimidatori", no els van atribuir accions violentes específiques.
En aquest sentit, recorda que una persona no deixa de gaudir del dret a la llibertat de reunió pacífica pels actes de violència comesos per tercers en el curs d'una manifestació.
Així, prossegueix, la conducta dels demandants va consistir principalment a seguir els diputats, cridar eslògans i, en alguns casos, aixecar els braços o retreure accions als diputats, unes accions que, tot i ser molestes, no constitueixen en si mateix un acte de violència.
Per això, considera que les penes de presó imposades, que no es van arribar a complir perquè l'execució va quedar suspesa durant la tramitació de la sol·licitud d'indult i van prescriure abans que es dictés una decisió definitiva, van ser "desproporcionades".
Argumenta que la suspensió es va basar únicament en una manca de resposta a la seva sol·licitud d'indult durant més de 9 anys, i no en una decisió de les autoritats nacionals.
El tribunal també recorda que els demandants participaven en una protesta que havia estat comunicada, de la qual no eren els organitzadors, que no consta que haguessin exercit un paper destacat ni incomplert les instruccions de la policia, i retreu al Tribunal Suprem que els motius exposats per condemnar-los són "insuficients" com per justificar la pena de presó.
A més a més, arran de la gravetat de les penes imposades, el tribunal interpreta que el que es buscava era un efecte de "dissuasió", no només cap als demandants, sinó cap al conjunt de la societat per assistir a manifestacions i participar en un debat polític obert.