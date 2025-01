El TEDH admet una demanda de Josep Costa contra Espanya per "detenció il·legal"

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha admès a tràmit una demanda de l'exvicepresident del Parlament Josep Costa contra Espanya per "detenció il·legal", segons ha comunicat ell mateix a través d'una piulada per la xarxa social X recollida per Europa Press.

"Amb més rapidesa del previst, el TEDH ha admès a tràmit la meva quarta demanda contra Espanya. Aquesta tracta de la meva detenció il·legal com a conseqüència de l'activitat parlamentària que vaig exercir en defensa de la independència", afegeix Costa.

En l'escrit, consultat per Europa Press, el TEDH s'adreça a Costa i avança que "el cas serà sotmès a examen del Tribunal tan aviat com sigui possible".

La demanda respon a la detenció de Costa el 27 d'octubre del 2021 per no comparèixer en una citació com a investigat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La instructora Maria Eugènia Alegret, que investigava la causa per presumpta desobediència quan Costa formava part de la Mesa del Parlament --que aleshores presidia Roger Torrent--, va ordenar la seva detenció per prendre-li declaració i posteriorment va acordar deixar-lo en llibertat.