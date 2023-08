El TEDH admet una demanda de Costa per la causa contra la Mesa de Torrent

BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha admès a tràmit una demanda de l'exvicepresident del Parlament Josep Costa per la causa per presumpta desobediència contra els membres independentistes de la Mesa que va presidir l'ara conseller Roger Torrent, de la qual van resultar absolts.

La demanda, consultada per Europa Press aquest dijous, sosté que durant el 2019 Costa es va veure "sotmès a una persistent coacció per part del Govern espanyol i del Tribunal Constitucional (TC), que pretenien imposar la prohibició de qualsevol debat parlamentari" sobre la monarquia i l'autodeterminació de Catalunya, segons ha avançat 'Vilaweb'.

Ara el tribunal ha traslladat l'admissió de la demanda a Espanya, que haurà de contestar al TEDH preguntes sobre els fets que Costa denuncia i els seus drets fonamentals.

L'escrit veu il·legal la causa contra els exmembres de la Mesa i creu que la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en admetre la querella de Fiscalia que la va iniciar "omet absolutament qualsevol referència a la inviolabilitat parlamentària", que a criteri de Costa impedien admetre la querella per ser aforat del Parlament.

Exposa que va recórrer l'admissió de Vox com a acusació popular en la causa i que també va recusar a dos jutges de la causa --el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i Carlos Ramos-- però la instructora "ha inadmès o desestimat tots els recursos i incidents d'una manera clarament arbitrària i aplicant interpretacions absurdes o rebuscades".

La demanda de Costa també assenyala que va denunciar dilacions indegudes per resoldre les mesures cautelars urgents que va demanar en ser detingut per no acudir a una citació judicial, i retreu "la ràpida desestimació" del seu recurs d'empara al TC, inadmès en la seva al·legació de vulneració del dret a un jutge imparcial i a un jutge prematur, i desestimat en la resta en considerar que no va actuar emparat per la inviolabilitat parlamentària.