Publicat 16/07/2026 17:33

Tecnio s'incorpora a Pimec com a soci col·lectiu per impulsar la innovació

El president de Tecnio, Santiago Royo, i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta
PIMEC

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Tecnio, Santiago Royo, i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, han signat la incorporació de l'associació a la patronal com a soci col·lectiu per impulsar la innovació, informa la patronal en un comunicat aquest dijous.

L'acord estableix un marc estable de cooperació per acostar la innovació i la transferència de coneixement al teixit empresarial, especialment a les pimes.

Pimec ha explicat que la incorporació de Tecnio li permet reforçar "el seu ecosistema d'entitats col·laboradores amb un actor estratègic".

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