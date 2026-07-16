Tecnio s'incorpora a Pimec com a soci col·lectiu per impulsar la innovació

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Tecnio, Santiago Royo, i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, han signat la incorporació de l'associació a la patronal com a soci col·lectiu per impulsar la innovació, informa la patronal en un comunicat aquest dijous.
L'acord estableix un marc estable de cooperació per acostar la innovació i la transferència de coneixement al teixit empresarial, especialment a les pimes.
Pimec ha explicat que la incorporació de Tecnio li permet reforçar "el seu ecosistema d'entitats col·laboradores amb un actor estratègic".