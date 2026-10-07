Publicat 07/10/2026 15:39

Tecnio s'incorpora a Foment del Treball per "reforçar la connexió entre recerca i empresa"

El president de l'associació Tecnio, Santiago Royo, i el president de Foment, Josep Sánchez Llibre
FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -

L'associació Tecnio, formada per uns 70 grups de centres de recerca i universitats acreditats per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat (Acció), s'ha incorporat a Foment del Treball per "reforçar la connexió entre recerca i empresa".

La patronal ha informat aquest dimecres en un comunicat que la trobada de benvinguda ha comptat amb la participació del president de la patronal, Josep Sánchez Llibre; el president de l'associació, Santiago Royo, i el director de l'entitat, Manuel Palacín.

Els agents amb l'acreditació Tecnio atorgada per Acció disposen de "capacitat demostrada per transferir tecnologia i coneixement al mercat a través de projectes amb empreses, llicències de patents o la creació de spin-offs", ha detallat Foment.

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