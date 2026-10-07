Tecnio s'incorpora a Foment del Treball per "reforçar la connexió entre recerca i empresa"

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'associació Tecnio, formada per uns 70 grups de centres de recerca i universitats acreditats per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat (Acció), s'ha incorporat a Foment del Treball per "reforçar la connexió entre recerca i empresa".
La patronal ha informat aquest dimecres en un comunicat que la trobada de benvinguda ha comptat amb la participació del president de la patronal, Josep Sánchez Llibre; el president de l'associació, Santiago Royo, i el director de l'entitat, Manuel Palacín.
Els agents amb l'acreditació Tecnio atorgada per Acció disposen de "capacitat demostrada per transferir tecnologia i coneixement al mercat a través de projectes amb empreses, llicències de patents o la creació de spin-offs", ha detallat Foment.