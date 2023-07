Tècnics d'Adif treballen en l'avaria de Rajadell (Barcelona) que va deixar vuit ferits lleus el dijous

Fins a les 9.00 hores no està programat cap tren que hagi de circular pel tram afectat



BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Els tècnics d'Adif treballen aquest divendres al matí en la resolució de l'avaria del sistema d'electrificació a Rajadell (Barcelona) que aquest dijous va deixar vuit ferits lleus, han informat fonts properes al cas a Europa Press.

L'avaria va provocar un incendi a la catenària que, sobre les 20.30 hores, va afectar al sostre d'un dels combois del tren de la línia R12 de Rodalies on viatjaven 67 persones en direcció a Cervera (Lleida).

Els Bombers van traslladar els passatgers afectats a l'estació de tren més propera en els seus vehicles i Renfe va habilitar un servei per carretera alternatiu entre Calaf i Manresa (Barcelona).

Van acudir al lloc nou dotacions de Bombers de la Generalitat i dues del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), han informat tots dos en tuits respectius recollits per Europa Press.

CIRCULACIÓ

El primer tren que passa pel tram afectat està programat sobre les 9.00 hores aproximadament, per la qual cosa, sobre les 7.30 hores, no hi ha serveis alterats per la incidència.

Protecció Civil de la Generalitat va activar el Pla d'emergències ferroviàries de Catalunya (Ferrocat) en fase de prealerta.