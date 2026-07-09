El TC rebutja un recurs del Govern contra la llei d'habitatge perquè no priva de decidir a les comunitats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat interposat per la Generalitat contra la llei d'habitatge, en considerar que no priva de capacitat de decisió a les comunitats autònomes.
Segons informa el TC en un comunicat aquest dijous, la sentència sosté que el legislador estatal té competències per definir els objectius prioritaris que seran objecte de finançament estatal, però que això no impedeix que les comunitats estableixin els seus propis objectius i prioritats a l'hora de configurar les seves polítiques d'habitatge.
També pren en consideració que aprovar els plans estatals precisa la participació de les autonomies, a través de la Conferència Sectorial d'Habitatge i Sòl.