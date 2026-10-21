El TC rebutja el recurs del defensor del poble contra la suspensió de la llei de nets

MADRID 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per àmplia majoria no admetre a tràmit el recurs del defensor del poble contra la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el vot en les generals dels nacionalitzats amb la llei de nets que no demostrin que són descendents d'exiliats.
Així ho ha acordat el ple de la cort de garanties aquest dimecres, segons han indicat a Europa Press fonts jurídiques, després d'estudiar el recurs d'empara interposat la setmana passada.
El defensor del poble va reclamar al TC que, per "urgència excepcional", decretés la mesura cautelaríssima de declarar nules les interlocutòries del Suprem que per partida doble, al setembre i a l'octubre, van ratificar la paralització del vot de manera cautelar.
Segons el recurs, també volia que el TC ordenés a la Junta Electoral Central que es mantingués la vigència i inclusió dels ciutadans espanyols residents a l'estranger i inscrits en el cens electoral de residents absents (CERA).
L'organisme que presideix Ángel Gabilondo incidia que la celebració de les eleccions del 29 de novembre "comporta una sèrie de tràmits i actes preclusius molt pròxims en el temps que, en aquest cas, no es podrien complir si no s'adopta la mesura cautelar de manera immediata".
A parer seu, la decisió del Suprem vulnera els drets a la igualtat, a la participació en els afers públics i a la tutela judicial efectiva.