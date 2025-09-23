El TC rebutja apartar quatre magistrats del debat sobre l'empara dels líders del procés

MADRID 23 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat aquest dimarts apartar quatre magistrats de les deliberacions sobre els recursos d'empara presentats pels líders del procés, entre ells l'expresident Carles Puigdemont i qui va ser el seu número dos, Oriol Junqueras, per la decisió del Tribunal Suprem (TS) de no amnistiar-los la suposada malversació de l'1-O.
Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que el ple ha desestimat per unanimitat la recusació plantejada per l'Advocacia de l'Estat contra el magistrat conservador José María Macías; la de Vox contra el president del TC, el magistrat progressista Cándido Conde-Pumpido; i les de Puigdemont i l'exconseller Toni Comín contra Macías i els també magistrats conservadors Enrique Arnaldo i Concepción Espejel.
L'Advocacia de l'Estat va interessar apartar Macías de les deliberacions sobre aquests recursos d'empara per haver-se pronunciat en contra de la llei d'amnistia en uns textos oficials quan era vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).
Es tracta del mateix argument pel qual va ser apartat, a instàncies de la Fiscalia, del debat sobre la llei d'amnistia en els recursos i qüestions d'inconstitucionalitat registrats, la primera sentència de la qual es va conèixer al juny per avalar-la.
Les fonts consultades han explicat que en aquest cas les recusacions contra Macías s'han rebutjat perquè una cosa és el control abstracte sobre la constitucionalitat de la llei, que es fa a través d'aquests recursos i qüestions, i l'altra la seva aplicació al cas concret, que s'estudia en les empares.
Puigdemont i Comín van recusar Macías per motius similars als esgrimits per l'Advocacia de l'Estat, mentre que a Arnaldo i Espejel els van retreure la seva "estreta relació amb el PP". A més, van recriminar a Arnaldo que en un llibre mostrés "animadversió" cap a l'expresident català i, a la magistrada, el seu vot particular contra l'absolució el 2020 del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per l'1-O.