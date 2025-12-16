El TC manté la inhabilitació a Junqueras fins que resolgui el seu recurs sobre l'amnistia

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
MADRID 16 des. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat la petició de l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa de suspendre de manera cautelar les seves penes d'inhabilitació fins que resolgui els recursos d'empara que van presentar contra la decisió del Tribunal Suprem (TS) de no amnistiar-los la presumpta malversació del procés.
Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que el ple ho ha decidit aquest dimarts després de reprendre el debat que va deixar pendent a principis de desembre per tal d'arribar unànimement a un acord per contestar als exdirigents condemnats pel referèndum de l'1-O.
El tribunal ha resolt d'acord amb una sèrie de ponències que havien recaigut en diferents magistrats --tant conservadors com progressistes-- que apostaven per rebutjar la petició cautelar. Cal recordar que aquestes sol·licituds s'emmarquen en els recursos d'empara que van presentar davant el TC contra la decisió del TS de no aplicar-los l'amnistia al delicte de malversació.
Tots quatre van ser condemnats per malversació i sedició a penes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El govern de Pedro Sánchez els va indultar les penes de presó el 2021 però va mantenir les d'inhabilitació, que el TS va rebutjar amnistiar en considerar que la suposada malversació del procés recau en les excepcions que contempla la pròpia llei per no aplicar-la.
Els magistrats de la sala segona van raonar que els diners malversats van implicar "un enriquiment personal o benefici patrimonial", ja que van fer ús de les arques públiques per pagar per a un fi partidista; i que amb això van afectar els interessos econòmics i financers de la UE, perquè una eventual secessió de Catalunya hauria minvat els ingressos comunitaris procedents d'Espanya.
El TC va admetre a tràmit els recursos d'empara però encara està pendent de resoldre'ls, cosa que està previst que faci l'any entrant. Els líders independentistes van sol·licitar que, en l'ínterim, se'ls aixequés la pena d'inhabilitació, que en el cas de Junqueras arriba fins al 2031. Els magistrats han desestimat aquestes pretensions.