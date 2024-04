El TC inadmet el recurs de Cs contra la candidatura de Puigdemont

MADRID, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordat no admetre a tràmit el recurs d'empara electoral de Cs contra la candidatura de l'expresident i líder de Junts+, Carles Puigdemont, a les eleccions catalanes del 12M, atesa la inexistència de la vulneració d'un dret fonamental tutelable en empara, ha informat aquest dimarts la cort de garanties.

Cs va informar al març la intenció d'impugnar la inscripció del líder de Junts en el cens electoral per a les eleccions catalanes del 12 de maig, en considerar-la "fraudulenta" per no residir a Catalunya.

L'aleshores secretari general de Cs, Adrián Vázquez, va ressaltar que Puigdemont, que va abandonar Catalunya el 2017 després de l'1-O, "ha estat fugit set anys a Bèlgica i sense posar un peu" a la comunitat autònoma.

"Ja no té la condició política de català, fet que l'inhabilita per ser elector i elegible", va afegir.

Cs al·legava que l'Estatut d'Autonomia assenyala en l'article 7 que per ser candidat a les eleccions s'ha de tenir la condició política de català. I per tenir-la, s'ha d'estar inscrit en el cens electoral vigent, d'acord amb la llei orgànica del règim electoral general (LOREG).