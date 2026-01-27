El TC inadmet la qüestió d'inconstitucionalitat del TSJC sobre l'amnistia en el cas de Salvadó i Jové

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmès per unanimitat la qüestió d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la llei d'amnistia en el cas contra l'exsecretari de Vicepresidència de la Generalitat Josep Maria Jové, l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó i l'exconsellera de Cultura Natàlia Garriga.
Segons ha comunicat aquest dimarts el TC, així ho ha acordat el ple, que a més també ha inadmès per unanimitat una altra qüestió d'inconstitucionalitat de l'Audiència Provincial de Madrid referida a l'amnistia, en les interlocutòries de les quals ha estat ponent la magistrada María Luisa Balaguer.
El TSJC va acudir al TC en la causa per la qual el 2022 es va obrir judici oral contra Jové i Salvadó com a presumptes autors de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets, i també contra Garriga per un delicte de desobediència greu a l'autoritat judicial.
Pel tribunal català, la malversació imputada a Jové i Salvadó era amnistiable perquè no apreciava cap de les dues causes d'exclusió que recull la llei d'amnistia en relació amb aquest delicte: que hi hagi un propòsit d'enriquiment i que resultin afectats els interessos financers de la Unió Europea.
No obstant això, va decidir escoltar les al·legacions de les parts, per les quals va acordar plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat i una altra qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
El TC ha desestimat aquesta consulta en aplicar la doctrina "sobre la indeguda simultaneïtat en la reexpedició prejudicial davant el TJUE i el plantejament de la qüestió d'inconstitucionalitat".
En aquest sentit, ha ressaltat que "la prioritat en el plantejament ha de correspondre, per principi, a la qüestió prejudicial" davant el TJUE, segons ha indicat en una nota de premsa.