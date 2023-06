El TC estima un recurs de Lluís Puig per la fiança en la causa per les obres de Sixena

LLEIDA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat un recurs d'empara de l'exconseller de Cultura Lluís Puig per la fiança que se li va imposar en la causa en la qual està investigat per presumpta desobediència en relació amb l'ordre de trasllat de les obres d'art del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al monestir de Sixena a Osca.

En la sentència, consultada per Europa Press aquest dijous, els magistrats valoren que per fixar l'import de la fiança (88.000 euros) el jutge instructor va tenir en compte la possible multa que correspondria a Puig en cas de ser condemnat.

Pel TC, això "anticipa una pena que no ha estat declarada en sentència i vulnera, d'aquesta manera, la presumpció d'innocència", per la qual cosa ordenen retrotraure les actuacions al moment anterior a la primera de les resolucions que anul·la aquesta sentència.