Un TC dividit aparta l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo del debat sobre la llei d'amnistia

MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha aprovat aquest dimarts per 6 vots contra 5, i després d'un intens debat, les abstencions presentades per l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo en tots els assumptes relacionats amb la llei d'amnistia que hi ha ara mateix a la cort de garanties, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press.

El TC ja va avalar que s'apartés del debat sobre la qüestió d'inconstitucionalitat del Tribunal Suprem (TS) i ara ha acordat apartar-lo també dels 16 recursos d'inconstitucionalitat presentats per comunitats autònomes --14 de les regions on governa el PP més el presentat per l'Executiu socialista de Castella-la Manxa-- i pel mateix PP; i de les tres qüestions d'inconstitucionalitat restants, totes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).