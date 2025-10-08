El TC diu que la malversació es pot amnistiar però no es pronuncia sobre Puigdemont i Junqueras

MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) ha determinat aquest dimecres que la malversació és un delicte amnistiable, amb les excepcions que recull la llei de perdó al procés, si bé no s'ha pronunciat sobre la decisió del Tribunal Suprem (TS) de no aplicar-la a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i a qui va ser el seu vicepresident, Oriol Junqueras, segons fonts jurídiques consultades per Europa Press.
El ple ha abordat aquest assumpte en examinar el recurs de les Corts d'Aragó contra la llei d'amnistia, l'únic que plantejava la problemàtica de la malversació.
Els magistrats, amb els sis vots a favor de la majoria progressista i els quatre en contra de la minoria conservadora, han aplicat la doctrina que fixa la primera sentència del TC sobre la llei d'amnistia --en què va quedar avalada, excepte qüestions menors--, i d'aquesta manera han rebutjat el recurs aragonès per pèrdua d'objecte.
Malgrat això, les fonts consultades indiquen que el TC fa una primera aproximació al delicte de malversació. Segons aquestes fonts, la cort de garanties creu que la regulació continguda en la llei sobre la inclusió del delicte de malversació com a delicte amnistiable, amb les seves excepcions, és "plenament conforme" amb la Constitució, però sense pronunciar-se sobre els casos de Puigdemont i Junqueras.
El TS va decidir no aplicar la llei d'amnistia a la presumpta malversació del procés en considerar que aquests fets encaixen en dues excepcions contemplades en la norma per no aplicar-la: que hi hagi "un enriquiment personal o benefici patrimonial" i afectació en els interessos econòmics i financers de la UE.
El TC no examinarà aquesta interpretació del TS fins que resolgui els recursos d'empara presentats per Puigdemont, Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Antoni Comín i Lluís Puig.