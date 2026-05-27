El TC declara inconstitucional part de la llei catalana de pobresa energètica

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
El ple del Tribunal Constitucional ha estimat una qüestió d'inconstitucionalitat promoguda pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relació amb els articles 6.4 i 9.4 de la Llei del Parlament de Catalunya 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, ha informat el TC en un comunicat aquest dimecres.
El TSJC considerava que aquests articles de la llei catalana, actualment vigent, eren inconstitucionals perquè impedeixen --un cop passat el termini de 15 dies sense que s'hagi emès un informe de risc d'exclusió residencial--, que l'empresa subministradora pugui tallar el subministrament elèctric per impagament en contravenir les normes estatals.
La sentència del Constitucional recull que l'Estat, a l'empara de les seves competències en matèria de regulació del sector energètic i de planificació general de l'activitat econòmica, ha dictat una sèrie de normes amb l'objectiu de protegir els consumidors vulnerables, regulant també la possibilitat de suspendre el subministrament d'energia.
En aquest sentit, recorda que l'Estat està habilitat per establir un règim homogeni que asseguri un tractament comú sobre les conseqüències derivades de l'impagament del subministrament elèctric i de gas a tot Espanya, a banda de la manera de protegir els consumidors vulnerables.
Al·lega que els esmentats articles són inconstitucionals perquè contravenen el règim homogeni estatal, atès que la regulació estatal vigent en el moment en el qual es va plantejar la qüestió contemplava altres mecanismes de protecció per als consumidors vulnerables, com l'anomenat bo social, sense que hi hagués excepcions o limitacions al tall del subministrament per impagament.
Per tot plegat, el Constitucional conclou que la regulació dels articles 6.4 i 9.4 de la llei catalana contradiu la regulació estatal referida a les condicions en les quals pot ser suspès el subministrament energètic de llum i gas per impagament, en garantia del dret d'accés dels consumidors vulnerables.