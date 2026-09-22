El TC aplana l'amnistia per a la malversació del procés en assumir el ponent la postura de la majoria favorable

MADRID 22 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) ha encaminat aquest dimarts el seu aval a amnistiar la malversació del 'procés' en acceptar el magistrat ponent del primer recurs d'empara, José María Macías, que defensa la negativa del Tribunal Suprem a perdonar aquest delicte, redactar una decisió amb el sentit de la majoria, favorable a aplicar-la.
Així ho han indicat a Europa Press fonts jurídiques, en el marc del Ple del TC que ha de donar resposta al recurs d'empara que va presentar l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, enfront de la interpretació del Suprem per no amnistiar aquest delicte: que va haver-hi benefici personal per als dirigents independentistes.
Macías ha assumit que la seva ponència, contraria a perdonar la malversació, no compta amb el suport de la majoria denominada progressista del tribunal de garanties i ha decidit portar a propers plens una nova d'acord al sentir majoritari, segons les fonts.
La deliberació sobre els recursos d'empara arriba després del suport a la mesura de gràcia per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va descartar l'altra premissa del Suprem per no concedir definitivament l'amnistia: que es va afectar als interessos financers de la Unió Europea amb el referèndum.
Macías, enquadrat en el sector conservador, advocava en la seva ponència per desestimar el recurs "en no apreciar-se" que les resolucions impugnades del Suprem "incorreguessin en arbitrarietat, irraonabilitat manifesta ni error palès, ni que privessin al recurrent d'una resposta judicial fundada en dret".
"La interpretació duta a terme per la Sala Segona del Tribunal Suprem no pot titllar-se de sorprenent o imprevisible, i molt menys de capritxosa o fruit d'una suposada animadversió cap al recurrent, sinó que s'ajusta a la doctrina vigent sobre els elements del tipus penal de la malversació", va indicar.
La resta de recursos d'empara, com els de l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras o exconsellers com Raül Romeva i Dolors Bassa, aniran en plens successius.
EL SUPREM MANTÉ DE MOMENT EL SEU 'NO'
El Constitucional torna així a entrar en escena amb l'amnistia, pocs dies després de la decisió del Suprem de rebutjar la petició de Puigdemont, que segueix processat perquè no va ser jutjat, perquè se l'amnistïi després de la sentència del TJUE.
Tampoc va acceptar el magistrat instructor del 'procés', Pablo Llarena, aixecar l'ordre nacional de detenció en contra seva i va subratllar que la postura del TJUE no resolia sobre el propòsit d'obtenir un benefici personal que ell aprecia respecte al 'procés'.
A més, el magistrat va incidir que les sentències dictades fins avui pel TC sobre la constitucionalitat de l'amnistia no van resoldre tampoc l'aplicació discutida del benefici personal.
Unes resolucions, va exposar, que "no han deixat sense efecte la interpretació del benefici personal realitzada en aquesta causa, encara que tampoc constitueixin una validació especifica d'aquesta interpretació".
Sobre la petició d'aixecar l'ordre nacional de detenció, Llarena va assenyalar que es formulava com a conseqüència de l'arxiu, doble persecució o aplicació de l'amnistia, per la qual cosa, al no prosperar, no procedia l'alçament de la mesura per tals motius.
Això sí, l'instructor del 'procés' en el Suprem va avisar que la seva negativa "no declara irrevisables les mesures ni converteix la falta d'amnistia en una justificació suficient de qualsevol restricció cautelar", sinó que "es limita a rebutjar l'aixecament per les raons ara formulades, sense excloure l'examen que procedeixi davant d'altres circumstàncies concretes", va argumentar en una interlocutòria.
Fonts del Suprem ja van indicar a Europa Press que Llarena agilitarà la seva decisió sobre aplicar l'amnistia a Puigdemont quan conegui els detalls de la sentència que el Constitucional d'acord sobre el recurs de Turull i l'argumentació que adopti sobre el suposat benefici patrimonial associat al delicte de malversació.
Si entén que la resposta del Constitucional al recurs de Turull és favorable a aplicar la mesura de gràcia a aquesta forma de malversació i extensible a la resta de processaments, Llarena no esperarà al fet que el TC dicti sentència sobre el recurs de Puigdemont per decidir si li aplica la llei, segons aquestes mateixes fonts.