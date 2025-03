El TC anul·la el vot delegat de Puigdemont i Puig en la constitució del nou Parlament

Aplica la doctrina fixada en la sentència sobre el vot de l'exconseller en l'anterior legislatura

MADRID 26 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat en el ple celebrat aquest dimecres anul·lar els vots delegats de l'expresident Carles Puigdemont i de l'exconseller Lluís Puig en una sèrie d'acords que van desembocar en la constitució de l'actual Parlament, amb la qual cosa estima així un recurs del PP, segons fonts jurídiques consultades per Europa Press.

Es tracta del recurs presentat per alguns diputats del PP contra l'acord de la Mesa d'Edat del 10 de juny del 2024, l'acord d'elecció de la Mesa del Parlament i l'acta del president de l'ens que la va declarar constituïda, comptabilitzant els vots delegats de Puigdemont i Puig.

La ponència del magistrat conservador Ricardo Enríquez, que s'ha acceptat, proposava estimar la impugnació del PP aplicant la doctrina fixada el juny passat, quan el TC va anul·lar el vot telemàtic de Puig en l'anterior legislatura, donant així la raó a un recurs del grup PSC-Units.

El Constitucional ja va aplicar doctrina el setembre passat en estimar per unanimitat els recursos registrats per Vox i Ciutadans contra aquesta mateixa decisió de la Mesa del Parlament d'habilitar el vot delegat de Puig durant la passada legislatura.

SENSE EFECTES PRÀCTICS

Les fonts consultades indiquen que la nul·litat acordada per als vots de Puigdemont i Puig no tindrà efectes pràctics sobre l'actual Parlament perquè aquests vots no van ser determinants per als acords adoptats, als quals no s'ha estès la nul·litat.

La cort de garanties ja va rebutjar el 18 de juny adoptar la mesurada cautelaríssima que li demanava el PP de suspendre aquests vots delegats, argumentant, precisament, que "no van ser determinants per al resultat de les votacions celebrades el passat 10 de juny".