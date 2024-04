El TC suspèn la iniciativa del Parlament que demana declarar la independència

MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordat admetre a tràmit per unanimitat el recurs que ha presentat el govern de Pedro Sánchez contra la iniciativa del Parlament que demana declarar la independència de Catalunya, la qual cosa suposa la suspensió cautelar de la mesura.

Fonts jurídiques han confirmat a Europa Press que el tribunal ha adoptat aquesta decisió després de gairebé una hora i mitja d'intens debat. Segons han precisat, tot i que la mesura s'ha acordat per unanimitat, hi ha hagut discrepàncies sobre les raons per admetre el recurs.

L'assumpte ha arribat al tribunal de garanties després que el Consell de Ministres del passat 26 de març va acordar presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la ILP que la Mesa de la cambra catalana va admetre a tràmit el passat 2 de febrer.

El TC va informar la setmana passada que el recurs de l'executiu espanyol s'havia afegit a l'ordre del dia del ple, que es reuneix aquest dimarts, dimecres i dijous.

Aquest matí els magistrats han admès a tràmit la impugnació del Govern central contra la proposta que va registrar Solidaritat Catalana per la Independència i que va prosperar gràcies als tres vots a favor de Junts i la CUP, l'abstenció de la representant d'ERC i el vot en contra dels dos membres del PSC en l'òrgan rector del Parlament.