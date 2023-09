Taxistes van protestar divendres a Barcelona per demanar més seguretat en el sector

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

Diversos taxistes han protestat aquest divendres a la nit al barri de la Barceloneta de Barcelona per demanar més seguretat en el sector i per donar suport a un company presumptament agredit a l'agost, han informat fonts d'Élite Taxi a Europa Press.

Aquesta presumpta agressió per part d'un porter d'una discoteca de la zona a un taxista es va donar després que el vehicle va tenir una avaria davant el local i el porter li ho va recriminar.

En intervenir en la concentració, el portaveu d'Anget Taxi, Munir Hajoui, ha apuntat que el sector té un problema de seguretat, ja que els estan "atracant, robant mòbils, i els estan robant maletes als clients".

Per això, ha reiterat la necessitat de comptar amb càmeres de seguretat als taxis: "Ens ajudaria molt davant d'un judici per identificar els problemes. Ho hem demanat per activa i per passiva".

"Som un punt molt important i ha d'estar cobert en aspectes de seguretat", ha afegit.

El vicepresident d'Élite Taxi, Syed Junaid, ha assegurat que són "taxistes dignes" i que no toleraran cap agressió cap al col·lectiu.