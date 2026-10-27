La taxa d'atur a Catalunya se situa en el 8,3% el tercer trimestre del 2026

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
L'atur ha pujat en 18.900 persones el tercer trimestre del 2026 a Catalunya respecte al trimestre anterior (+5,5%) i la taxa d'atur s'ha situat en el 8,30% (respecte al 7,9% del trimestre anterior), fins als 361.800 desocupats.
Catalunya és la setena comunitat autònoma on la pujada ha estat més pronunciada en xifres absolutes entre juliol i setembre, segons l'enquesta de població activa (EPA) publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats va augmentar en 95.900 persones, fet que suposa un augment del 3,84% respecte al trimestre anterior, i la taxa de desocupació s'ha situat en el 10,18%, amb 2,59 milions de desocupats.
Respecte al mateix període de l'any anterior, el nombre de desocupats a Catalunya ha registrat una pujada relativa del 2,76%, amb 49.300 persones més.
OCUPATS
El nombre d'ocupats a Catalunya ha arribat als 3,999 milions, cosa que representa una pujada del 0,05% en termes intertrimestrals i un repunt del 1,25% si es compara amb el mateix període del 2025, amb 53.100 ocupats més que fa un any.
Els desocupats han augmentat fins el mes de juny en 2,65 milions, en línia amb els que hi havia al juny.
A Catalunya, la població més gran de 16 anys és de 7,01 milions de persones, a les quals cal restar els 4,36 milions d'ocupats per obtenir els desocupats (també es pot obtenir si es resta els ocupats i els desocupats a la població més grans de 16 anys).