La taxa d'atur a Catalunya se situa en el 8,24% en el quart trimestre del 2025

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
L'atur va baixar en 900 persones en el quart trimestre del 2025 a Catalunya respecte al trimestre anterior (-0,26%) i la taxa d'atur es va situar en el 8,24% --en comparació amb el 8,18% del trimestre anterior--, fins als 351.200 desocupats.
Catalunya és la dotzena comunitat autònoma on la baixada va ser més pronunciada en xifres absolutes entre octubre i desembre, segons l'enquesta de població activa (EPA) publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats va disminuir en 136.100 persones, la qual cosa suposa una reducció del 5,21% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur es va situar en el 9,93%, amb 2,47 milions de desocupats.
Respecte al mateix període de l'any anterior, el nombre de desocupats a Catalunya va registrar una pujada relativa del 6,65%, amb 21.900 persones més.
OCUPATS
El nombre d'ocupats a Catalunya va arribar als 3,91 milions, la qual cosa representa una caiguda del 0,94% en termes intertrimestrals i un repunt de l'1,49% si es compara amb el mateix període del 2024, amb 57.300 ocupats més que un any enrere.
Els inactius van augmentar fins al desembre fins als 2,68 milions, respecte als 2,61 milions que hi havia al setembre.
A Catalunya, la població més gran de 16 anys és de 6,95 milions de persones, als quals cal restar els actius, que són 4,26 milions, per obtenir els inactius --també es pot obtenir restant els ocupats i els desocupats a la població més gran de 16 anys--.