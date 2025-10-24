La taxa d'atur a Catalunya se situa en el 8,18% el tercer trimestre del 2025

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)
L'atur ha pujat en 3.800 persones durant el tercer trimestre del 2025 respecte al trimestre anterior (+1,1%) i la taxa d'atur s'ha situat en el 8,18% --en relació amb el 8,11% del segon trimestre del 2025--, fins als 352.100 desocupats.
Catalunya és la setena comunitat autònoma on l'augment ha estat més pronunciat en números absoluts entre juliol i setembre, segons l'enquesta de població activa (EPA) publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, la xifra de desocupats ha augmentat en 60.100 persones, la qual cosa suposa un increment del 2,35% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur s'ha situat en el 10,45%, amb 2,61 milions de persones.
Pel que fa al mateix període de l'any anterior, el nombre de desocupats a Catalunya va registrar una baixada relativa del 5,83%, amb 21.800 persones menys.
OCUPATS
El nombre d'ocupats ha arribat als 3,95 milions, fet que representa un augment del 0,15% en termes intertrimestrals i un repunt del 2,32% si es compara amb el mateix període del 2024, amb 89.500 ocupats més que un any enrere.
Els inactius han augmentat a Catalunya fins al mes de setembre fins als 2,61 milions, respecte als 2,6 milions que hi havia al juny.
A Catalunya, la població més gran de 16 anys és de 6,92 milions de persones, a la qual cal restar els actius, que són 4,3 milions, per obtenir els inactius --també es pot obtenir restant els ocupats i els desocupats a la població més gran de 16 anys--.