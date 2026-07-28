La taxa d'atur a Catalunya se situa en el 7,90% el segon trimestre del 2026

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
L'atur va baixar en 92.600 persones el segon trimestre del 2026 a Catalunya respecte al trimestre anterior (-21,27%) i la taxa d'atur es va situar en el 7,90% (respecte al 10,12% del trimestre anterior), fins als 343.000 desocupats.
Catalunya és la comunitat autònoma on la baixada va ser més pronunciada en xifres absolutes entre abril i juny, segons l'enquesta de població activa (EPA) publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats va disminuir en 213.300 persones, la qual cosa suposa una disminució del 7,87% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur es va situar en el 9,87%, amb 2,49 milions de desocupats.
Respecte al mateix període de l'any anterior, el nombre de desocupats a Catalunya va registrar una baixada relativa de l'1,53%, amb 5.300 persones menys.
OCUPATS
El nombre d'ocupats a Catalunya va arribar als 3,997 milions, la qual cosa representa una pujada del 3,38% en termes intertrimestrals i un repunt de l'1,35% si es compara amb el mateix període del 2024, amb 53.100 ocupats més que un any enrere.
Els inactius van augmentar fins al mes de juny fins als 2,65 milions, per sota dels que hi havia al març.
A Catalunya, la població més gran de 16 anys és de 6,99 milions de persones, als quals cal restar els actius, que són 4,34 milions, per obtenir els inactius (també es pot obtenir restant els ocupats i els desocupats a la població més gran de 16 anys).