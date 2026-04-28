La taxa d'atur a Catalunya se situa en el 10,12% el primer trimestre del 2026

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
L'atur va pujar en 84.400 persones el primer trimestre del 2026 a Catalunya respecte al trimestre anterior (+24,24%) i la taxa d'atur es va situar en el 10,12% --respecte al 8,24% del trimestre anterior--, fins als 435.600 desocupats.
Catalunya és la comunitat autònoma on la pujada va ser més pronunciada en xifres absolutes entre gener i març, segons l'enquesta de població activa (EPA) publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
En el conjunt d'Espanya, el nombre de desocupats va augmentar en 231.500 persones, la qual cosa suposa un increment del 9,34% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur es va situar en el 10,83%, amb 2,7 milions de persones.
Respecte al mateix període de l'any anterior, el nombre de desocupats a Catalunya va registrar una pujada relativa del 15,71%, amb 59.200 persones més.
OCUPATS
El nombre d'ocupats a Catalunya va arribar als 3,867 milions, la qual cosa representa una caiguda de l'1,18% en termes intertrimestrals i un repunt del 0,44% si es compara amb el mateix període del 2024, amb 16.900 ocupats més que un any enrere.
Els inactius van augmentar fins al mes de març fins als 2,68 milions, els mateixos que hi havia al desembre.
A Catalunya, la població més gran de 16 anys és de 6,98 milions de persones, als quals cal restar els actius, que són 4,3 milions, per obtenir els inactius --també es pot obtenir restant els ocupats i els desocupats a la població més gran de 16 anys--.