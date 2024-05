La taxa d'atur a Catalunya puja fins al 9,48% en el primer trimestre del 2024

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

L'atur a Catalunya ha augmentat en 29.800 persones durant el primer trimestre del 2024 i la taxa d'atur ha pujat fins al 9,48% --davant del 8,97% del quart trimestre del 2023--, fins a assolir els 396.100 aturats.

Catalunya se situa com la quarta comunitat autònoma on més ha pujat l'atur en nombres absoluts entre gener i març, amb Balears (28.300 aturats més) i Castella-La Manxa (27.400 aturats més) al capdavant de la classificació, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En el conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats puja en 117.000 persones, la qual cosa suposa un augment del 4,09% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur se situa en el 12,29%, la qual cosa suposa 49 centèsimes més que entre octubre i desembre del 2023, fins als 2,97 milions d'aturats.