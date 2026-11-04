La Taula del Tercer Sector dona suport a la vaga general per defensar els drets socials

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha reafirmat aquest dimecres el seu suport a la vaga general de l'11 de novembre per defensar activament els drets socials, els quals ha alertat que no estan "garantits", i ha cridat la ciutadania a manifestar-se.
Les 37 federacions i grans organitzacions (que representen més de 3.000 entitats socials que treballen per erradicar la pobresa, l'exclusió i la desigualtat) han reivindicat la "força" de la societat civil organitzada per defensar els drets socials i dignificar les condicions de vida del conjunt de la població, informen en un comunicat.
"Davant les greus dificultats que afronten moltes persones i famílies, especialment en el dret a l'accés a un habitatge digne o en la garantia d'ingressos i la qualitat en l'ocupació, l'organització i la mobilització col·lectives són fonamentals per fer sentir les reivindicacions ciutadanes", sostenen.
Consideren que l'augment de la influència de l'extrema dreta en les polítiques públiques "amenaça seriosament" els avenços assolits en igualtat, inclusió i protecció social i que no es pot donar cap dret per suposat ni permetre reculades que posin en risc les conquestes socials.
Criden la ciutadania a afegir-se a la vaga general i a participar en les mobilitzacions convocades per defensar els drets socials i exigeixen a les administracions públiques que assoleixin la responsabilitat política d'assegurar els drets socials amb serveis de qualitat i finançament adequat.