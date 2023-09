La Mesa del PE aborda l'ús del català en els plens de l'Eurocambra a petició del PSOE però no hi haurà decisió

BRUSSEL·LES, 11 set. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament Europeu aborda aquest dilluns la possibilitat de permetre l'ús de les llengües cooficials a Espanya --català, basc i gallec-- en les sessions plenàries de la institució, un assumpte que està aparcat des que el Govern central ho va sol·licitar formalment el setembre del 2022, però que aquest dilluns PSOE i ERC han anunciat que serà elevat a l'òrgan europarlamentari a través dels seus respectius grups, Socialistes i Demòcrates i Verds/ALE.

Fonts parlamentàries consultades per Europa Press precisen que l'assumpte no forma part de l'agenda formal, per la qual cosa no s'espera un debat "de fons" ni decisions de calat, tot i que sí que pot ser evocat a petició de qualsevol membre de la Mesa en la reunió que l'òrgan tindrà aquesta tarda a Estrasburg (França), on se celebra la sessió plenària.

La petició "respon al compromís del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, d'impulsar l'ús de les llengües cooficials en les institucions comunitàries", segons indica el PSOE en un comunicat que avança que l'ús de les llengües durant els plens s'"abordarà" a la Mesa a petició d'S&D i dels Verds.

L'eurodiputada d'ERC Diana Riba, per la seva banda, també va celebrar en un comunicat aquest cap de setmana que la Mesa tracti l'ús del català, basc i gallec com a llengües de treball a l'Eurocambra, però va advertir que aquest dilluns no hi podrà haver decisió perquè no està previst que se sotmeti a votació.

La Mesa del Parlament Europeu està integrada per la presidenta de la institució, la conservadora maltesa Roberta Metsola, els 14 vicepresidents i els cinc qüestors triats per a la segona meitat del mandat de l'Eurocambra, cap d'ells espanyol.

Espanya va formalitzar aquesta petició, que només abasta l'ús de les llengües a l'Eurocambra i no a la resta d'institucions europees, el setembre del 2022, com a part dels compromisos de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat de Catalunya.

No obstant això, des de llavors mai no s'ha arribat a tractar formalment en la institució que presideix Metsola i fonts parlamentàries veuen poc probable que avanci mentre els Vint-i-set no es pronunciïn sobre la petició més recent que el Govern central ha inclòs en l'agenda comunitària aprofitant la presidència espanyola rotatòria perquè les llengües cooficials siguin reconegudes com a llengües de la UE.

En aquest cas, els governs de la UE, que són els competents per prendre aquesta decisió, discutiran la petició espanyola per primera vegada en el Consell de ministres d'Afers Generals de la UE que se celebrarà el pròxim 19 de setembre.

En aquest cas, l'agenda de la reunió de ministres que presidirà Espanya, presidenta de torn de la UE, sí que preveu un debat sobre l'ús de les llengües cooficials i la possibilitat que es prengui una decisió aquell mateix dia, tot i que diferents delegacions es mostren cautes respecte a la idea que els Vint-i-set ja estiguin disposats a prendre una decisió en aquell moment.