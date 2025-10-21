Tatxo Benet deixarà la presidència de Grup Mediapro

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El fins ara president i CEO de Grup Mediapro, Tatxo Benet, deixarà les seves responsabilitats en el grup després d'arribar a un acord amb SouthWind, soci majoritari del conglomerat, informa el grup en un comunicat.
Segons ha publicat aquest dimarts 'El Confidencial', Benet serà rellevat per l'exconseller delegat de Telefónica Sergio Oslé com a CEO del grup.
Benet ho ha comunicat ell mateix als diferents comitès del grup i a tots els professionals que treballen a Grup Mediapro en una reunió general a l'auditori de Barcelona que s'ha pogut seguir en línia a la resta de seus.
Ha dit quedar-se "amb l'experiència acumulada d'aquests 30 anys i tot el talent i la qualitat humana que ha trobat en els més de 55.000 professionals que han passat pel grup".
Benet va iniciar la seva carrera professional en mitjans com 'Diari de Lleida', 'El País' i 'El Periódico de Catalunya', va formar part de l'equip fundacional de Televisió de Catalunya, va impulsar la producció televisiva dels Jocs Olímpics de Barcelona'92 i el 2000 es va integrar, amb Jaume Roures i Gerard Romy, a Mediapro.