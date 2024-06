Tarré (City Football Group): "El futbol pot ser més que simplement un joc"

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 14 juny (EUROPA PRESS) -

La directora de màrqueting del City Football Group, Núria Tarré, ha celebrat el creixement del grup d'administració de clubs, que té una participació minoritària en el Girona FC, i ha afirmat que l'afició al futbol ha canviat i "el futbol pot ser més que simplement un joc".

Així s'ha expressat aquest divendres en una taula rodona sobre estratègies empresarials amb propòsit en la 35a Trobada Empresarial al Pirineu de la Seu d'Urgell (Lleida), amb el president fundador de Kave Home, Francesc Julià, i el conseller de Saica, Javier Pérez de Mezquía.

Francesc Julià (Kave Home) ha reivindicat l'economia circular i la gestió de residus en el sector dels mobles, factor que ha defensat com un element diferenciador perquè els mobles durin més temps.

Per la seva banda, Pérez de Mezquía (Saica) ha posat en valor la sostenibilitat de la seva empresa respecte a l'embalatge orientat al paper i al cartró i, preguntat per si es planteja obrir al territori de Lleida, ha apuntat que els criteris per a la localització de les seves fàbriques són la font d'energia, la logística i que hi hagi una gran quantitat de població a la zona.

Els dirigents de les tres empreses han explicat la trajectòria i els propòsits dels seus projectes en una taula que ha estat presidida per l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.