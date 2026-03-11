Tarragona acull un nou Punt Endesa que combina "digitalització i contacte humà"

TARRAGONA 11 març (EUROPA PRESS) -
Endesa ha obert un nou Punt Endesa a Tarragona situat a l'avinguda Roma 20 que combina "digitalització i contacte humà", i que s'afegeix a 2 punts més d'atenció comercial que Endesa ja té a la ciutat, informa aquest dimecres en un comunicat.
El nou espai està dissenyat per oferir una experiència d'atenció al client renovada "més propera, personalitzada i adaptada a les noves necessitats dels usuaris".
Els nous Punts Endesa incorporen l'última tecnologia a més d'un "ambient càlid", zones diferenciades per a l'assessorament i l'exploració de solucions energètiques com l'autoconsum o la mobilitat elèctrica.