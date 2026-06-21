Tareq Baconi afirma que un pacte EUA-Iran "es llegirà a Israel com un fracàs estratègic"

Assegura que el 7 d'octubre va destrossar "de forma irreversible la idea de la solució de dos Estats"
BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -
L'investigador jordà i professor visitant a l'Institut d'Orient Mitjà de la Universitat de Columbia i al Consell Europeu de Relacions Exteriors Tareq Baconi ha afirmat que un eventual pacte entre els Estats Units i l'Iran "es llegirà a Israel com un fracàs estratègic i una mostra de feblesa", i ha avisat que produirà crítiques ferotges a dins d'Israel.
"Caldrà veure què passa en les properes eleccions, però el qüestionament intern serà enorme", ha pronosticat l'investigador en una entrevista durant la seva visita a Barcelona per promocionar el seu llibre 'Hamas. Auge i pacificació de la resistència palestina' (Capital Swing).
Ha recordat que l'objectiu del Govern israelià amb la guerra contra l'Iran era un canvi de règim i el desmantellament de qualsevol enriquiment nuclear, no obstant això "el resultat és que el règim iranià és avui més fort estratègicament que a l'inici dels combats, l'acord nuclear continua en l'aire i és probable que els iranians obtinguin beneficis econòmics després del desbloqueig de sancions i el control d'Ormuz", ha pronosticat.
Baconi ha assenyalat que, independentment del contingut de l'acord, "Israel trobarà motius per seguir dient que l'Iran és una amenaça per a la seva seguretat, i utilitzarà l'enriquiment d'urani com a excusa", i mentrestant, també ha pronosticat que centrarà els seus atacs a devastar el Líban i així dinamitar qualsevol negociació.
L'ATAC DEL 7 D'OCTUBRE
L'investigador ha explicat que en l'atac a Israel del 7 d'octubre de 2023, Hamas va cometre diversos errors de càlcul i la seva operació militar no va sortir exactament com l'havien planejat, i també ha sostingut que aquest atac va destrossar "de forma irreversible la idea de la solució de dos Estats".
"Crec que el 7 d'octubre i el que va fer Hamas han destrossat de forma irreversible la idea de la solució de dos Estats, la diplomàcia i la imatge d'Israel com a actor de bona fe, i han posat de manifest que Israel és un règim genocida i d'apartheid, la qual cosa ens ha tornat al discurs de la Nakba i la colonització", ha afirmat Baconi.
També considera que Hamas "va subestimar com de fragmentats estan els palestins dins la Palestina històrica, ja que quan va començar el genocidi, les poblacions de Cisjordània i de les zones del 1948 no es van aixecar en massa", i tampoc va haver-hi una mobilització dels països àrabs, excepte l'Iran i Hezbollah al Líban.
Creu que el major error de càlcul de Hamas va ser pensar que la comunitat internacional detindria a Israel: "No només Hamas, sinó moltíssims palestins i gran part de la població mundial s'han sorprès del lluny que se li ha permès arribar a Israel, i de com segueix avançant sense cap fre efectiu per part de la comunitat internacional".
FRAGMENTACIÓ A GAZA
L'investigador considera que hi ha una fragmentació interna a Gaza, ja que d'una banda hi ha palestins molt crítics amb Hamas, a qui acusen d'haver portat una segona Nakba, perquè "no van valorar els càlculs estratègics que van haver de preveure i no van disposar de mesures per protegir a la població de la resposta israeliana el 7 d'octubre".
També hi ha una altra corrent de pensament entre els palestins que consideren que Hamas no tenia una altra opció, ja que hi havia països àrabs normalitzant relacions amb Israel i el món s'estava oblidant de Gaza i Palestina, per la qual cosa des d'aquest punt de vista "es valora positivament que, fins i tot gairebé 3 anys després de l'inici del genocidi, Hamas segueixi armat, present al carrer, sobrevivint com a actor".
Maconi creu que hi ha una forta polarització, i ha lamentat que la fragmentació s'està agreujant, ja que "el genocidi ha provocat que la població de Gaza ara es percebi a si mateixa com una categoria separada de 'palestinitat', i en haver viscut un genocidi en primera persona, senten que cap palestí aliè a Gaza pot entendre realment el que significa".
D'altra banda, arran del 7 d'octubre i de l'ocorregut en els anys posteriors, l'investigador considera que s'ha produït una erosió en la relació dels Estats Units i Israel d'una forma que ja no té tornada enrere, i ho ha atribuït a un excés d'ambició d'Israel: "Va cometre un error de càlcul estratègic que ha enfonsat la seva reputació internacional retornant-lo a la casella de potència genocida i colonial".