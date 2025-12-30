Tardà vol que ERC debati presentar-se en coalició amb Comuns i CUP al Congrés i al Parlament

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Assegura que és un debat que "ja s'està duent a terme" en aquestes formacions i que anirà a més
BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -
L'ex-portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha advocat perquè ERC es present en coalició amb Comuns, la CUP, i "totes les esquerres a l'esquerra del PSC" en les properes eleccions al Congrés dels Diputats, així com també en les properes eleccions al Parlament, previstes per al 2028.
"No té cap sentit que un ciutadà que vota la CUP a Catalunya, un ciutadà que vota Comuns a Catalunya, un ciutadà que vota Esquerra Republicana, un ciutadà que vota Comunistes, avui dia hagin d'optar per llistes diferents", ha dit en una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press.
La proposta d'articular un front ampli per part de Tardà i del moviment intern que encapçala dins del partit, Àgora Republicana, no és nova, encara que ha assegurat que intentaran "convèncer la direcció d'ERC", així com a les bases de la formació, perquè es debati aquesta qüestió en el si del partit aquest any.
De fet, és també una proposta que, en alguna ocasió, ha defensat l'actual líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, encara que la direcció dels republicans ja ha descartat anteriorment una operació d'aquestes característiques, més enllà de les eleccions europees.
"FRONTS POPULARS"
Per Tardà, és el moment de construir "fronts populars", i per això una candidatura unitària al Congrés en les properes eleccions generals seria el preàmbul d'una operació similar al Parlament.
"Tots hauríem d'anar en una mateixa candidatura, perquè a més, seria el preàmbul d'allò que hauríem de fer a l'any següent, al 2028, quan acabi la legislatura catalana, és a dir, en les eleccions catalanes del 2028, repetir l'experiència", ha defensat.
Ha dit que desitja que aquest sigui un debat que es produeixi a ERC, i que li consta que "ja s'està duent a terme" a la CUP i als Comuns.
"Jo crec que és un debat que anirà creixent, anirà a més, de fet crec que només hi ha una objecció", ha sostingut, que és la comoditat de les direccions dels partits, en les seves paraules.