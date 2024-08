Tardà expressa el seu suport a Junqueras: "És qui ofereix més prestacions per liderar el partit"

"El gran pecat d'Esquerra és que no ha sabut trobar més 'Rufians", assegura

L'exportaveu d'ERC en el Congrés Joan Tardà ha expressat el seu suport a l'exlíder del partit i candidat a tornar a liderar-lo, Oriol Junqueras, perquè "és qui ofereix més prestacions per liderar el partit" per trajectòria, capacitats i per ser la persona més coneguda d'ERC, al seu judici.

Així s'ha expressat en una entrevista de 'Nació' recollida per Europa Press aquest divendres, en la qual ha demanat a les candidatures a liderar el partit, la de Junqueras i l'alternativa, 'Nova Esquerra Nacional', que ofereixin als militants i també a simpatitzants i electors "debats on expliquin el què i el com".

"Volem escoltar les idees. La direcció es tria i després hi ha dos mesos per a les ponències. No podem signar xecs en blanc o reduir-ho tot a una qüestió d'adhesions personals", ha sostingut.

Tardà ha dit que fa cinc anys que el partit intuïa que començava a anar malament, en les seves paraules, perquè no tots defensaven la mateixa estratègia, i ha afegit: "Ara es tracta d'idees i d'un debat congressual ric i no d'enemistats personals".

A més, ha reivindicat la figura del portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, a la qual ha atribuït bona part dels èxits electorals d'ERC, i ha assenyalat: "El gran pecat d'Esquerra és que no ha sabut trobar més 'Rufians".

"ENTRE L'ESPANYA I LA PARET"

Preguntat per si està satisfet de la col·laboració d'ERC amb els socialistes en temes com Rodalies o els Pressupostos, Tardà ha sostingut: "El balanç com sempre és poc satisfactori, però els catalans estem entre l'Espanya i la paret. S'ha de fer millor, és clar".

Així mateix, ha assegurat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "ara no és el que volia fer vicepresident Albert Rivera" i ha dit que la feina del PSC és complir els acords i la d'ERC fer-los complir.

"Potser ha arribat l'hora que siguem capaços d'entendre que per guanyar majories autodeterministes, Esquerra ha de ser una mica més que el partit dels independentistes", ha conclòs Tardà sobre el debat intern en el partit.