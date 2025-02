Tardà defensa fronts i aliances electorals sobiranistes amb els Comuns i la CUP

Demana incloure migrants en les candidatures i llocs de sortida: "S'ha de forçar"

BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà ha defensat aquest divendres la possibilitat de configurar fronts i aliances electorals de caràcter sobiranista amb els Comuns i la CUP.

"En la Catalunya de demà tot el sobiranisme hauria de tenir un projecte comú. D'entrada, amb fronts electorals. No té cap sentit que la CUP, els Comuns i ERC es mirin amb recel", ha sostingut en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Per Tardà, no té sentit que persones que pensen com ell o com el dirigent dels Comuns Gerardo Pisarello fromin part d'organitzacions diferents, i ha afegit que reflexions en aquesta direcció també les està fent l'esquerra abertzale.

A més de considerar que cal replantejar el sistema de partits, ha defensat evitar els "vetos creuats" entre el PSC i l'independentisme.

CANDIDATURES

També ha reclamat més presència de migrants en les candidatures electorals: "És una vergonya de les esquerres que, tenint els percentatges que tenim de classe treballadora d'origen migrant, tinguin tan poca representació a les institucions".

Per això, defensa que en el pròxim cicle electoral hi hagi, en totes les candidatures i llocs de sortida, catalans d'origen migrant, cosa que "s'ha de forçar d'igual manera que es va forçar en les polítiques de gènere".

CONGRÉS

En espera de la segona part del congrés d'ERC, en què debatran les ponències, Tardà ha negat que el partit hagi abandonat la independència, però ha demanat saber llegir la "realitat" per poder-la transformar.

Malgrat assegurar que l'independentisme no s'ha de penedir de res sobre l'ocorregut el 2017, ha apuntat que les condicions objectives d'aleshores "avui hi són però no són tan favorables" per al moviment.

Sobre la reunió que van mantenir el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el de Junts, Carles Puigdemont, a Brussel·les, ha qüestionat que sortissin de la trobada en un cotxe amb la matrícula de l'1-O: "Va ser una mica friqui".