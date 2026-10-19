Tardà (ERC) atribueix a l'"atrinxerament polític" dels partits la manca d'unió de les esquerres

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha atribuït aquest dilluns a l'"atrinxerament polític" dels partits la manca d'unió de les esquerres de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
"Colau en el seu moment, va renunciar, com Junqueras, al capdavant de les esquerres a Catalunya", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Ha opinat que la desunió respon a la "competitivitat" entre els Comuns i ERC a Catalunya i ha lamentat que moltes vegades el que ha prevalgut no és l'interès general sinó el partidista.