Tardà defensa un gir a l'esquerra i posar fi als pactes "amb el centredreta català"

Aposta perquè ERC tingui una relació de "confrontació i col·laboració" amb el PSC

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder d'ERC al Congrés Joan Tardà ha defensat que ERC necessita un gir cap a l'esquerra i posar fi als pactes "amb la dreta o el centredreta català", després de reivindicar una acumulació de forces de les formacions d'esquerra a Catalunya.

En una entrevista aquest dijous a Ser Catalunya recollida per Europa Press, Tardà ha subratllat que "la cultura del front patriòtic s'ha d'acabar", en al·lusió als pactes durant el procés independentista entre ERC i Junts.

Tardà, que encapçala el col·lectiu Àgora Republicana dins d'ERC, ha defensat que la seva formació sigui "el partit dels homes i les dones independentistes i sobiranistes, perquè el que cal construir, proclamar, és la república catalana".

L'exdirigent republicà ha sostingut que ERC ha de tenir una relació amb el PSC "basada en la dialèctica de la confrontació i la col·laboració", i ha defensat que els republicans no aprovin els pressupostos si no es compleix el pacte d'investidura, però sí que col·laborin per aprovar les ampliacions de crèdit.

PACTE DE LEGISLATURA

Ha desitjat que les dues formacions treballin perquè el pacte d'investidura passi a ser de legislatura, i ha assenyalat que si ERC i el PSC actuen responsablement durant aquesta legislatura "serà inevitable" que en la pròxima hi hagi un debat sobre si hi hauria d'haver un pacte de govern.

També ha assegurat que s'hauria de reglamentar, igual que es va fer amb les llistes cremallera, la inclusió de persones migrants en les llistes electorals dels partits d'esquerres, ja que considera que d'aquí a uns anys aquestes persones formaran una part important de la població catalana: "Així no podem guanyar".