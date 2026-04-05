Tardà defensa un front d'esquerres amb voluntat de "revertir la desafecció"

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exportaveu d'ERC en el Congrés dels Diputats Joan Tardà ha defensat la creació d'un front d'esquerres amb tots els partits que se situen ideològicament a l'esquerra del PSC de cara a properes eleccions: "És la concreció d'una voluntat de revertir la desafecció fent justament allò que les persones que se senten frustrades políticament ja no esperen que les esquerres facin".
Així s'ha expressat en una entrevista concedida a 'Vilaweb' recollida per Europa Press aquest diumenge en la qual ha remarcat que la posició d'ERC respecte al PSC s'ha de basar en "la confrontació i la col·laboració", i ha cridat a interpel·lar a tot el catalanisme polític.
També s'ha referit a les declaracions del president d'ERC, Oriol Junqueras, sobre la coveniencia d'un front d'esquerres i la seva al·lusió al fet que ell no havia anat a presó per fer diputada d'ERC a l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau: "La resposta d'Oriol no va ser gaire encertada, entre altres coses perquè és cert que hi va anar, a la presó, per Catalunya, però Ada Colau també és Catalunya".
"Suposo que volia dir que no estava d'acord amb una candidatura d'unitat de les esquerres i és ben legítim", ha afegit, i ha assenyalat que, juntament amb ell, alguns companys d'ERC pretenen convèncer-lo que aquest front seria bo perquè Junqueras sigui president de la Generalitat.
PRESSUPOSTOS
Sobre la retirada de Pressupostos del Govern i la negociació amb ERC ha dit que en aquests moments no es donen les condicions per aprovar uns comptes i ha demanat al PSC complir amb els compromisos: "Si compleixen, ERC també és suficientment responsable per ajudar, com ha fet, sent flexible", ha apuntat.
Així, ha insistit que el "el PSOE s'hauria de comprometre més" i fer una declaració ferma referent a la recaptació de l'IRPF a Catalunya, i ha remarcat que no s'ha de confondre ser comprensius amb deixar-se enganyar.