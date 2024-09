Tardà critica que Llach (ANC) "desbarra molt" i actua de forma partidista

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

L'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà ha criticat aquest dilluns al president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, per, al seu judici, actuar de forma partidista i ha considerat que "desbarra molt".

"Desbarra molt, i té tot el dret a desbarrar, però ha deixat d'interessar-me", ha expressat en una entrevista a Ràdio Estel recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que se sent ofès per algunes declaracions de Llach i per la seva bel·ligerància respecte a ERC.

Segons Tardà, Llach actua, textualment, com un polític absolutament partidista: "No m'interessa perquè ha arribat a dir bestieses enormes com que Salvador Illa és un feixista".

Sobre el congrés que els republicans celebraran el proper 30 de novembre, Tardà ha reivindicat el lideratge de l'expresident de la formació, Oriol Junqueras, al·legant que "ofereix bones prestacions perquè pugui ser president del partit" pels seus mèrits i reconeixement entre la societat catalana, ha dit.

No obstant això, ha apuntat que Junqueras també haurà d'explicar quin programa té igual que la resta de candidatures que es presenten: "No n'hi ha prou amb els mèrits per molt ben guanyats que hagin estat".