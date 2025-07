Tardà creu que ja no existeix el complex del "fantasma freudià" d'ERC amb Junts

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exportaveu d'ERC al Congrés Joan Tardà ha afirmat aquest dimarts que el complex del "fantasma freudià" d'alguns membres d'ERC amb Junts està mort, i ha subratllat que el líder republicà al Congrés, Gabriel Rufián, no és un líder incòmode per a la direcció del partit.

"Nosaltres, almenys el partit orgànicament, aquest fantasma freudià que tenien alguns companys respecte al món de Junts, crec que ja està mort", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press en preguntar-li per les paraules del líder de Junts, Carles Puigdemont, que diumenge va dir en un acte que alguns surten negociats de casa, textualment, en referència directa als pactes d'ERC amb el PSOE.

Preguntat per si el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, és un líder incòmode per a la direcció del partit, ho ha negat i ha qualificat el diputat com "la nineta dels ulls" del president republicà, Oriol Junqueras.

Creu que "en absolut" és estrany que Rufián proposés una llista plurinacional d'esquerres per a les pròximes eleccions generals sense l'aval del partit, proposta que més tard la direcció republicana va rebutjar.

Ha expressat que, de cara al pròxim cicle electoral, li agradaria que els independentistes catalans i no independentistes d'esquerres favorables a l'autodeterminació de Catalunya s'unissin: "Una mena de Bildu a la catalana", ha dit.