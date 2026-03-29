Tardà assenyala que un front d'esquerres a Catalunya faria "de mirall" a la resta d'Espanya

Diu que ERC "no es pot incloure en un front comú" perquè el seu àmbit d'actuació és Catalunya
BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -
L'exportaveu d'ERC en el Congrés Joan Tardà s'ha mostrat partidari de la creació d'un front d'esquerres a Catalunya amb tots els partits a l'esquerra del PSC i ha assegurat que aquest actuaria "de mirall" per constituir un front d'esquerres en el conjunt d'Espanya.
Així ho ha expressat en una entrevista concedida a 'El Món' recollida per Europa Press aquest diumenge en la qual ha dit que un front d'aquestes característiques a Catalunya "permetria intentar revertir un escenari molt delicat per a les esquerres" ja que, diu, existeix una gran desafecció.
"Només serem capaços de superar-la si fem allò que la ciutadania d'esquerres ja no espera que facin els partits d'esquerra", ha afirmat, i ha lamentat que l'esquerra no actuï de manera unida en un moment en el qual bona part de les conquestes socials estan amenaçades.
Sobre la proposta d'aliança de les esquerres que planteja l'actual portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assenyalat que no li toca a ell concretar la proposta, ja que "la política d'aliances l'exerceixen els partits", encara que ha matisat que ERC només té com a àmbit polític Catalunya.
"Esquerra Republicana no es pot incloure en un front comú perquè el seu àmbit d'actuació són els Països Catalans. Però tant de bo el front popular espanyol s'acabi configurant", ha sentenciat.
ORIOL JUNQUERAS
Preguntat pel lideratge del president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat que hagi de retirar-se i ha destacat que és una persona potent intel·lectualment, que ha "portat la repressió amb molta dignitat" i que és una persona molt coneguda.
En aquest sentit, ha dit que mereix ser el candidat d'ERC a la Generalitat, però adverteix que "si no és capaç de fer un discurs disruptiu, de projecció de futur, corre el perill que aquestes virtuts acabin sent un llast. I que se li associï més al passat que al futur".