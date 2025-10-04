Tarafa (Comuns) demana a Sánchez aïllar "de manera total" Israel i trencar tot tipus de relacions

BARCELONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns Gemma Tarafa ha demanat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que aïlli "de manera total" Israel i trenqui tot tipus de relacions comercials i institucionals, incloses les culturals i esportives.
En declaracions als mitjans aquest dissabte abans de la manifestació a Barcelona per la fi del comerç d'armes i relacions amb Israel, ha dit que mobilitzacions com aquesta i la "pressió social és importantíssima perquè passin coses".
Al costat de l'altra coordinadora del partit, Candela López, i de la presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, Tarafa també ha instat Sánchez a recuperar la Llei de Jurisdicció Universal, que permetria jutjar a Espanya "els crims comesos sobre els palestins i sobre els ciutadans espanyols" pel primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.