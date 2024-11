Tarafa (Comuns) defensa "estrènyer, estirar, exigir i animar" el PSC i el PSOE en polítiques d'habitatge

Aposta per teixir aliances amb l'esquerra i avisa: "No som ni serem la crossa de ningú"

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

La nova coordinadora dels Comuns i regidora a l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, ha apostat per "estrènyer, estirar, exigir i animar el Partit Socialista a Barcelona, a Catalunya i a l'Estat" a impulsar polítiques d'habitatge.

En el tancament de la IV Assemblea Nacional dels Comuns aquest diumenge al Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a Barcelona, Tarafa ha criticat que "fem tard i la gent no pot esperar més" en matèria d'habitatge.

La nova líder dels Comuns ha assegurat que han de sortir més reforçats d'aquesta assemblea: "Cal fer molt i més carrer, no ens quedem tancats en una bombolla i en les institucions", i ha demanat als militants fer servir un llenguatge més pedagògic i proper per defensar el projecte.

ALIANCES A L'ESQUERRA

"Nosaltres no som ni serem la crossa de ningú. Nosaltres som una esquerra valenta, útil i transformadora", ha avisat Tarafa, que ha defensat aprofitar aquest moment en què no hi ha conteses electorals en el calendari per tornar a teixir aliances a l'esquerra.

"Ser adversaris polítics no vol dir ser enemics, i més quan tenim una dreta i una ultradreta galopant", ha reivindicat Tarafa, que ha afegit que també comença el compte enrere per a les eleccions municipals del 2027.

TORNAR A CONNECTAR

També ha sostingut que els Comuns han de tornar a connectar amb la gent i també "cuidar, regar i acaronar la interna", i després ha afegit que s'ha de fer sempre amb un horitzó d'esperança.

"Sense esperança, sense alegria, amb un llenguatge pla i proper, sense empatia i sense ser conscients de com li costa a la gent arribar a final de mes no hi podrem reconectar", ha destacat Tarafa.

CANDELA LÓPEZ

Per la seva banda, la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, diputada al Congrés, Candela López, que repeteix com a coordinadora dels Comuns, ha afirmat que són el partit del clima i ha reclamat "deixar enrere" les grans infraestructures i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.

Ha sostingut que l'organització té el repte de ser el "dic de contenció" dels serveis públics davant de l'extrema dreta, així com recuperar poder municipal i reconectar amb les classes populars de cara a les municipals de 2027.

López ha destacat que els Comuns comencen amb aquesta assemblea "una nova etapa, un punt de partida d'un camí renovat", ha fet un repàs de totes les persones que formen part de la nova executiva del partit, i ha agraït el treball que ha compartit amb les dues anteriors coordinadores: l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

Entre els convidats a l'acte de clausura estaven la viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret; la portaveu d'ERC, Marta Vilalta; la secretària d'Organització de Sumar, Lara Hernández; l'exeurodiputado d'IU Manu Pineda, i el diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu.

Entre el públic també estaven el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich.