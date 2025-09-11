Tarafa (Comuns) defensa una Catalunya que sigui "un sol poble amb moltes veus diverses"

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns, Gemma Tarafa, ha defensat aquest dijous per la Diada que Catalunya segueixi sent "un sol poble amb moltes veus diverses", que sigui referent de la defensa dels Drets Humans i la convivència, i sigui mestissa, plural i oberta, davant del perill de l'odi i la xenofòbia, en les seves paraules.
Ho ha dit després de la tradicional ofrena dels Comuns al monument de Rafael Casanova per la Diada, en què ha defensat textualment el model d'escola catalana malgrat els jutges, després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC): "Ens trobem en un moment històric en el qual hi ha dues adreces a escollir, una Catalunya que torni segles enrere o una Catalunya que milita pel futur".
Finalment, ha advocat per l'obertura de Catalunya al món i s'ha solidaritzat en contra del "brutal genocidi en Palestina", i ha reivindicat la lluita per les polítiques d'habitatge, pels serveis públics, per Rodalies, i contra el canvi climàtic.