Tarafa (Comuns) crida la militància a anar a la manifestació per l'habitatge a Barcelona

Col·loca l'habitatge al centre del nou full de ruta dels Comuns després de la seva assemblea

BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -

La nova coordinadora dels Comuns i regidora a l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, ha cridat els militants de la formació a participar en la manifestació convocada per entitats socials aquest dissabte 23 de novembre al centre de Barcelona a favor del dret a l'habitatge i contra la pujada dels preus del lloguer.

"La gent no pot esperar més, necessita solucions clares, valentes i ràpides", ha assegurat Tarafa aquest dilluns a la seu dels Comuns, en el marc de la primera reunió de l'executiva del partit després de la IV Assemblea Nacional celebrada aquest cap de setmana a Barcelona en la qual ha estat elegida nova coordinadora.

Tarafa ha remarcat que l'habitatge és un dels pilars de les línies polítiques que els Comuns han prioritzat en l'Assemblea Nacional, i ha reivindicat que la manifestació de Barcelona pel dret a l'habitatge ha de ser "massiva".

"Hem de ser la força capaç de reconnectar amb aquesta angoixa, amb aquesta necessitat, amb aquest indicador principal de la desigualtat", ha expressat, alhora que ha situat les dificultats per accedir a l'habitatge com un factor de desafecció, textualment, present en la majoria dels pobles i ciutats de Catalunya.

També ha exigit als socialistes que es posin "seriosos" en matèria d'habitatge per oferir solucions ràpides que millorin l'accés a l'habitatge.

LÓPEZ REIVINDICA UN "FULL DE RUTA CLAR"

Per la seva banda, la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona i diputada al Congrés, Candela López, que repeteix com a coordinadora dels Comuns, ha agraït la feina feta pel partit en l'assemblea d'aquest cap de setmana, de la qual, a parer seu, l'organització surt amb un "full de ruta clar" després de fer una reflexió col·lectiva i autocrítica.

López ha fixat les eleccions municipals del 2027 com un dels objectius per a la formació ja que, en les seves paraules, els Comuns prioritzen "millorar la vida de la gent" des de la proximitat dels pobles i les ciutats.

Per López, l'extrema dreta està aprofitant les desigualtats i l'emergència climàtica per reunir suports, a la qual ha demanat respondre-hi com un "dic de contenció" amb polítiques que donin suport a la majoria social, textualment.

Així mateix, ha defensat que els Comuns són un "motor de transformació" i que, en les seves paraules, no eludiran responsabilitats i que són una força decisiva tant a Catalunya com a la resta de l'Estat.

Ha reivindicat impulsar polítiques públiques que demostrin a la ciutadania que són "útils", reforçant serveis públics, donant respostes al problema de l'habitatge i amb mesures efectives contra el canvi climàtic.