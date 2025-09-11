Tarafa (Comuns) afirma que "el 83% dels catalans" estan a favor de la reducció de jornada

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns, Gemma Tarafa, ha afirmat aquest dijous que "el 83% dels catalans" estan a favor del projecte de reducció de la jornada laboral a 37,5 hores, que aquest dimecres es va rebutjar en el Congrés.
"Volem una Catalunya que segueixi lluitant per ampliar drets enfront d'aquells que no ens deixen ampliar-los, com es va veure ahir en el Congrés de Diputats, on es va votar en contra de la reforma de la jornada laboral", ha dit, després de la tradicional ofrena dels Comuns al monument de Rafael Casanova per la Diada.
En aquest sentit, ha defensat una Catalunya que aposti per mesures transformadores, socials i climàtiques, i que lluiti per l'habitatge, per Rodalies i pels serveis públics.