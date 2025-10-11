Tarafa (Comuns) adverteix que el DPG ha estat un "avís al Govern i a Illa"

López replica a Garamendi que no deixaran de "treballar per millorar les condicions laborals"
La coordinadora dels Comuns Gemma Tarafa ha advertit aquest dissabte que el Debat de Política General (DPG) celebrat al Parlament aquesta setmana ha estat "un avís al Govern" i al president Salvador Illa.
En declaracions a la premsa al Consell Nacional dels Comuns a Sant Cugat (Barcelona), junt amb la també coordinadora Candela López, ha destacat que el Govern ha "perdut votacions en matèries clau" com l'habitatge.
"No poden seguir així i, per tant, ha d'haver-hi un gir en aquest sentit. S'ha de posar, com diríem col·loquialment, les piles", perquè creu que Illa ha fet promeses de construcció a futur però el que ja podria fer és complir la llei d'habitatge.
A més, ha remarcat que l'habitatge que es construeixi ha de ser protegit i que cal "redoblar i ampliar la lluita contra l'especulació".
En referència a la negociació de Pressupostos, Tarafa ha dit que hi ha avanços, però insuficients, i ha reiterat que "mentre no es compleixin tots els compromisos no hi haurà negociació".
CRÍTIQUES A PP, VOX I JUNTS
Candela López ha criticat la posició de PP, Vox i Junts sobre la reducció de la jornada laboral: els acusa d'impedir tramitar "una mesura àmpliament recolzada per la societat catalana".
També ha criticat al president de la CEOE, Antonio Garamendi, per les seves paraules en referència al permís per defunció de familiars que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, planteja ampliar a 10 dies: "No deixarem de treballar per millorar les condicions laborals i de vida de la gent treballadora".
A més, s'ha referit a Junts en advertir-li que "els avanços nacionals només arribaran de la mà d'un govern progressista".