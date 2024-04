Taqa confirma converses amb Criteria, CVC i GIP per Naturgy, sense cap acord

MADRID, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

Taqa ha confirmat que manté converses amb Criteria Caixa respecte a "un possible pacte de cooperació relatiu a Naturgy", i també amb els fons CVC i GIP sobre "la possible adquisició de les seves accions" en l'energètica, tot i que ha subratllat que "no s'hi ha arribat a cap acord", ha informat el grup emiratià a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Així mateix, ha assenyalat que si aquesta adquisició es produís, "s'hauria de formular una oferta pública d'adquisició per la totalitat del capital de Naturgy".

A més, la companyia emiratiana ha afegit que "no hi ha cap garantia que s'implementi cap operació ni certesa quant als termes en què, si escau, es podria dur a terme" i que "no hi ha hagut cap acostament a Naturgy per part de Taqa", que ha subratllat que en cas d'acord "ho publicarà quan escaigui".