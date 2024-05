Tanquen els col·legis electorals en una jornada marcada per la incidència a Rodalies

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

Els col·legis electorals catalans, amb 8.940 meses, han tancat aquest diumenge a les 20 hores en una jornada marcada per la incidència generalitzada a Rodalies després d'un robatori de coure.

ERC i Junts havien demanat a les juntes electorals provincials (JEP) que s'allargués la jornada electoral d'aquest diumenge per la incidència, però les peticions han estat desestimades.

Un total de 5.754.840 persones estaven cridades a votar en les eleccions al Parlament: hi ha 80.000 persones (incloent els suplents) implicades en les 8.940 meses dels 2.695 col·legis electorals, on hi havia disponibles 5,8 milions de paperetes i 6,2 milions de sobres.