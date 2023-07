Tània Verge lamenta el feminicidi de Girona: "El dolor i la ràbia són immenses"

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha lamentat el feminicidi de dijous a Girona i ha expressat que "el dolor i la ràbia són immenses".

"Necessitem tota la societat per acabar amb un patriarcat que no ens deixa tenir vides lliures", ha defensat en un tuit d'aquest dijous recollit per Europa Press, i ha traslladat el suport del Govern a la família de la víctima i el seu entorn.

Una dona de 27 anys va ser assassinada dijous a la ciutat catalana i els Mossos d'Esquadra n'han detingut l'exparella per la seva presumpta relació amb la mort.